Навальный проигнорировал вопрос о поддержке бюджета Москвы кандидатами «Умного голосования»

Блогер Алексей Навальный и его сторонник Иван Жданов не смогли ответить на вопрос о том, почему кандидаты «Умного голосования» поддержали принятие бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Проект «Актуальная политика» опубликовал в Twitter видео, на которых от Жданова и Навального пытаются добиться ответа в связи с голосованием кандидатов «Умного голосования» за бюджет Москвы.

«Жданова поставили в тупик вопросом о том, что девять кандидатов от «Умного голосования» проголосовали за предложенный властью проект бюджета Москвы. Придумать оправдание он так и не смог. … Оправдываться за провал «Умного голосования» пришлось и Навальному. Либеральному электорату он явно обещал другой результат», – пишут авторы проекта «Актуальная политика».

Жданова поставили в тупик вопросом о том, что 9 кандидатов от "Умного голосования" проголосовали за предложенный властью проект бюджета Москвы.



Придумать оправдание он так и не смог pic.twitter.com/qAGkBtRFvK — Актуальная Политика (@Current_policy2) 29 ноября 2019 г.

Оправдываться за провал "Умного голосования" пришлось и Навальному. Либеральному электорату он явно обещал другой результат pic.twitter.com/fijgjmp4xh — Актуальная Политика (@Current_policy2) 29 ноября 2019 г.

Блогер Илиас Меркури также сообщил, что не смог добиться ответа от Навального и его сторонников.

«Я в Мосгордуме. Странноватые сторонники Навального и сталинистки Шуваловой не могут определиться, кто я – провокатор Пригожина, Чайки или Собянина. Меня интересует только один вопрос: почему депутаты УГ голосовали за бюджет мэрии. Удивительно, что селебрити ФБК молчат и на вопросы не отвечают, а вот их сторонники, как и коммунисты Шуваловой, толкают и оскорбляют. Один даже планировал на меня заяву накатать. Правда, в итоге передумал: ведь у меня пресс-карта и паспорт а у него только СНИЛС», – написал он в Twitter.

Напомним, 27 ноября представители всех фракций Московской городской думы, в том числе кандидаты «Умного голосования», поддержали проект бюджета города на 2020 и плановый период 2021-2022 года, передает РИА «Новости».

В Мосгордуме в пятницу, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Несмотря на то, что накануне мероприятия глава фракции КПРФ Николай Зубрилин отменил заявку, Навальный и его некоторые его сторонники все равно пришли в Мосгордуму. В итоге обсуждение прошло в кабинете депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, которая была инициатором круглого стола, пишет «Коммерсант».