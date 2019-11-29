Губернатор Орлов: Мост через Амур откроет международный транспортный коридор

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил строителей российской части автомобильного моста через Амур в Китай, подчеркнув, что речь идет о формировании нового международного транспортного коридора, который позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал Приамурья.

«Мост создает экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, так как значительно удешевляет логистику. Мы надеемся, что объем экспорта продукции сельского хозяйства выйдет на качественно новый уровень. Взаимодействуем с федеральными коллегами в части создания современных пунктов пропуска, которые в перспективе способны обеспечить до 4 млн тонн грузов и 2 млн пассажиров ежегодно», – заявил Орлов, слова которого приводятся на сайте правительства Амурской области.

Губернатор также заявил о создании условий для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. «Для этого в регионе создана территория опережающего развития «Приамурская». Резиденты получают беспрецедентные преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также административное сопровождение своих проектов. Уже определен инвестор, который будет возводить транспортно-логистический комплекс», – отметил Орлов.

Он уточнил, что инвестиции в предмостовую зону составят порядка 8,5 млрд рублей, а сам проект будет реализован комплексно за три года.

Также губернатор рассказал, что решается вопрос и по строительству второго моста через Зею в Благовещенске. Его возведение необходимо областному центру, так как с появлением автомобильного перехода через Амур транспортная нагрузка на единственный Зейский мост существенно возрастет. Второй мост позволит разгрузить движение на этом транспортном узле.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.

Напомним, 10 июля на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.