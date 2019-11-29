Завершено строительство моста между Россией и Китаем

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщили в правительстве региона.

В своем выступлении на открытии Амурского экономического форума губернатор Василий Орлов заявил, что строительство мостового перехода завершено и начался процесс оформления документов, передает РИА «Новости».

По его словам, через несколько дней состоится также торжественное открытие газопровода Силы Сибири, по которому начнутся поставки российского газа в Китай, начато строительство уникальной трансграничной канатной дороги.

Напомним, 10 июля на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.