Михалков после отказа Роспатента продолжил борьбу за бренд с образом Бесогона

Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» потребовала в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, отказавшего ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.

Из материалов суда и Роспатента следует, что компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя – форму прямоугольника», передает РИА «Новости».

ООО «Бесогон» объяснило свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова «Бесогон.ТВ» на телеканале «Россия 24». Заявитель также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века. Зарегистрировать бренд компания Михалкова хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.

Роспатент пришел к выводу, что «Никита-бесогон известен и почитаем православной церковью», а довод заявителя о его малоизвестности признал неубедительным.

«Предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли и коммерциализации может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих», – отметило ведомство и на этом основании отказало в регистрации товарного знака.



Компания Михалкова оспорила решение Роспатента от 19 апреля 2019 года в суде. СИП продолжит рассмотрение ее заявления в январе.