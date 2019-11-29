Студент-иностранец напал на заксобрание Челябинской области

Иностранный студент разбил стекло двери в здании заксобрания Челябинской области ночью 29 ноября, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как пишет «URA.RU», в полиции подтвердили, что хулиганил возле областного парламента нетрезвый гражданин одной из бывших республик СССР.

По информации издания, дебошир оказался студентом Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из ближнего зарубежья.

«В вуз направлены материалы о произошедшем, чтобы руководство университета рассмотрело вопрос о возможном отчислении этого молодого человека», – рассказал источник издания.

«Задержанный был доставлен в отдел полиции «Центральный». Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Хулигану грозит штраф до 1,5 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

Напомним, в августе уральские студенты пожаловались на чрезмерную лояльность руководства вуза к иностранцам.