Уральские студенты пожаловались на чрезмерную лояльность руководства вуза к иностранцам

Студенты екатеринбургского Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пожаловались на дискриминацию со стороны руководства вуза и на слишком лояльное отношение к студентам-иностранцам, пишут региональные СМИ.

«Несмотря на то, что студент Родриго внесен в черный список комендантом, он все равно продолжает свои злоупотребления алкоголем. В тот раз выпил в баре. На записи видно, что он не может самостоятельно стоять на ногах. Если бы это был русский студент, его бы немедленно исключили из университета», – рассказал один из студентов изданию E1.ru.

Учащийся посетовал, что администрация учреждения делает поблажки иностранцам не только в том, что касается учебы и поведения, но и в вопросах предоставления жилья.

Мнение студентов разделяют и некоторые преподаватели УрГЭУ.

«И обучение, и посещение занятий можно назвать спорадическим. Иностранные студенты ходят на пары, когда хотят. Плохое знание русского языка не позволяет им внятно отвечать на экзамене, поэтому их аттестация часто носит условный характер», – цитирует издание одного из педагогов.

Портал также опубликовал видеозапись с иностранным студентом, лежащим в невменяемом состоянии на полу. В вузе подтвердили, что в ролике запечатлен студент вуза из Экваториальной Гвинеи Родриго, а запись была сделана в мае 2019 года.

В УрГЭУ сообщили, что иностранец раскаялся в своем поведении, в случае повторного нарушения ему грозит отчисление, заверили в руководстве вуза.

Ректор университета Яков Силин отрицает, что в вузе есть какая-то дискриминация.

«Администрация УрГЭУ в равной степени строго относится к проступкам, совершенным как иностранными, так и русскими студентами», – сообщил изданию руководитель УрГЭУ.

В январе 2018 года в УрГЭУ для руководства сделали отдельный туалет с позолоченными элементами, картинами, вход в санузел для учащихся был воспрещен.