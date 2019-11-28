Иран выразил протест Ираку из-за нападения на консульство

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран выразил протест Багдаду из-за нападения на иранское консульство в Ираке.

«Послу Ирака был официально передан решительный протест Ирана», – сказано в сообщении Мусави, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что потребовал от властей Ирака решительных действий в отношении нападавших, и напомнил, что ответственность за защиту дипломатов и дипломатических объектов несет Багдад.

Министерство иностранных дел Ирака осудило нападение на иранское консульство, отметив, что данный инцидент наносит ущерб отношениям двух стран.

Ранее стало известно, что около 80 демонстрантов в городе Наджаф на юге Ирака пострадали во время столкновений с силами безопасности около иранского консульства. Агентство Shafaq сообщало, что накануне демонстранты подожгли здание консульства, в итоге в провинции Наджаф ввели комендантский час.

А на прошлой неделе посольство России в Тегеране оказалось «отрезано от центра».