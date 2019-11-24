Посольство России в Тегеране оказалось «отрезано от центра»

Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, сообщил пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.

«Два основных момента. Первый – была фактически заблокирована связь с центром, не могли ни факс отправить, ни по электронной почте ничего, ничего не могли получить», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, посольство не могло выдавать визы самим иранцам.

По словам Ганенко, невозможно было ничего проверить или запросить, а подавляющее большинство иранцев не могли заполнить анкету в электронном виде на сайте.

Он уточнил, что в российском диппредставительстве появился интернет 20-21 ноября, то есть спустя несколько дней после ограничения доступа в Сеть.

«Нам выделили канал после того, как мы отправили в МИД [Ирана] соответствующую ноту, при этом нам никаких преференций не делалось, некоторым посольствам включили раньше, чем нам, включалось все по запросу», – сообщил пресс-атташе.

Напомним, интернет в Иране отключили по указу властей на фоне уличных протестов из-за подорожания бензина. 21 ноября доступ в интернет был частично восстановлен.