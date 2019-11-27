Появились новые подробности дерзкого ограбления в Дрездене

Полиция ФРГ считает, что в ограблении музея «Зеленый свод» в Дрездене участвовали четверо злоумышленников, сообщало издание Die Welt.

Правоохранительные органы пришли к такому выводу после изучения видеоматериалов с места происшествия. Злоумышленники похитили из музея драгоценности, в том числе эполет с бриллиантом почти в 50 карат и украшение королевы Амалии Августы, сообщает ТАСС.

«Преступление было очень тщательно продумано. Об этом свидетельствует и тот факт, что налетчики использовали на месте преступления порошковый огнетушитель, чтобы замести следы», – сообщили в полиции.



Напомним, ограбление саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене произошло в понедельник 25 ноября, когда музей был закрыт. Грабители украли особо ценный бриллиантовый гарнитур. Правоохранители предположили, что к ограблению могут быть причастны криминальные структуры Берлина. Директор музея сравнил ограбление с фильмом «Миссия невыполнима».