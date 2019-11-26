В деле об ограблении сокровищницы в Дрездене появилась зацепка

Немецкие полицейские полагают, что к краже из «Зеленого свода» могут быть причастны криминальные структуры Берлина, сообщают СМИ.

К расследованию кражи в Дрездене помимо местных специалистов также подключили правоохранителей из Берлина, утверждает телеканал RTL со ссылкой на источники в полиции.

До этого полицейские Дрездена опубликовали видеозапись с камер наблюдения музея.

На кадрах зафиксированы двое мужчин, пробравшихся к витрине с фонарями и разбивших ударопрочное стекло топором.

Напомним, ограбление «Зеленого свода» произошло в понедельник утром, когда здание музея было закрыто для посетителей. Из сокровищницы похитили бриллиантовые гарнитуры.