Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Германии

Полиция Дрездена заявила об ограблении саксонской сокровищницы «Зеленый свод», что именно украли – пока не известно.

«Мы исходим из того, что нечто было украдено. Что именно украдено – сейчас это нельзя точно определить», – передает РИА «Новости» сообщение представителя городской полиции, она добавила, что «преступники пока находятся в бегах».

Представитель ведомства сообщила, что ограбление произошло «в понедельник утром». Она добавила, что здание музея в это время было закрыто для посетителей.

Ранее таблоид BILD сообщил о «крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории». Речь идет, по информации издания, о похищении «античных украшений на сумму почти миллиард евро». В полиции BILD заявили, что преступники скрылись, в сокровищнице работают следователи.

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