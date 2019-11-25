Стали известны подробности ограбления сокровищницы в Дрездене

Из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене похитили бриллиантовые гарнитуры, сообщила директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн.

По ее словам, грабители выбрали конкретную витрину, на которой были выставлены три ювелирных гарнитура, один из них бриллиантовый.

«Его основная ценность – в том, что это полностью сохранившийся ансамбль», – приводит «Интерфакс» слова Акерманн в ходе пресс-конференции, транслируемой телеканалом «Н-24».

Директор организации подчеркнула, что гарнитур слишком известен, и грабителям не удастся продать его на черном рынке. Однако представители музейного сообщества опасаются, что похищенные драгоценности могут разобрать на части и продать.

Также стало известно, что в ограблении сокровищницы участвовали минимум два человека, сообщил глава уголовной полиции города Фолькер Ланге.

«На записях камер видны двое преступников, это не исключает, что другие злоумышленники могли ждать на улице», – цитирует его слова РИА «Новости». Кроме того, было зафиксировано, как место преступления покидает неизвестный автомобиль.

Ранее сообщалось, что ограбление произошло в понедельник утром, когда здание музея было закрыто для посетителей.