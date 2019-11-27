Директор музея в Дрездене сравнил ограбление с фильмом «Миссия невыполнима»

Ограбление музея «Зеленый свод» в Дрездене случилось практически по сценарию фильма «Миссия невыполнима», заявил директор музея Дирк Синдрам.

«Нашу систему безопасности проверяли четыре года назад, результат проверки показал, что все в лучшем виде. То, что там произошло, было практически как «Миссия невыполнима», – цитирует «Интерфакс» интервью Синдрама региональной газете Saechsische Zeitung.

Он добавил, что у музея после громкого ограбления возникли серьезные претензии к производителю ударопрочного стекла витрины, так как похитители смогли слишком быстро его разбить.

«То, что обещал нам поставщик ударопрочного стекла, не соответствует действительности», – отметил Синдрам.

Директор подчеркнул, что по техническим характеристикам стекло в течение 15 минут должно выдерживать удары топора и только затем треснуть, однако в реальности стекло не выдержало и нескольких секунд.

Помимо этого, украшения, которые не были похищены, пострадали от белого порошка. По данным следствия, это оказался огнетушитель, от него пострадали жемчужные ожерелья.

Напомним, ограбление саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене произошло в понедельник 25 ноября, когда музей был закрыт.

Грабители украли бриллиантовый гарнитур, основная ценность которого заключается в том, что он полностью сохранился до наших дней; в музее опасаются, что драгоценности продадут по частям.

Правоохранители предположили, что к ограблению могут быть причастны криминальные структуры Берлина, также было опубликовано видео с места происшествия.