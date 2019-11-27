Создана карта качества топлива в России

Свыше 20% АЗС в 18 российских регионах нарушают требования техрегламента по физико-химическим показаниям топлива, свидетельствует подготовленная Росстандартом карта качества топлива в стране.

Росстандарт намерен уделить этим регионам особое внимание при контроле качества топлива, передает ТАСС. Вместе с тем, число проверок АЗС увеличивать не планируется.

Больше 20% нарушений качества топлива нашли в Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Владимирской, Рязанской, Костромской областях, в Свердловской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Туве, Хакасии, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае и на Сахалине.

Доля нарушений на 5-10% проверенных автозаправок зафиксирована в Карелии, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области.

По данным Росстандарта, остальные регионы остаются в «зеленой» зоне, в них нарушения замечены менее чем на 5% заправок.

В Чукотском автономном округе, Магаданской, Кировской и Астраханской областях, в Мордовии Калмыкии проверки не проводились.

«Что касается Москвы и Московской области, то нарушений по физико-химическим показателям [на АЗС] по результатам проверок в 2019 году не установлено», – сказали в пресс- службе Минпромторга.

Там уточнили, что Росстандарт каждый год проверяет около 1 тыс. АЗС.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта сообщало, что по России доля суррогатного дизельного топлива на рынке составляет порядка 15%, а автомобильного бензина – порядка 3,5%.

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