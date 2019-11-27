Воспитатели забыли ребенка на улице после прогулки в Клину

Воспитатели детсада в подмосковном Клину забыли ребенка на улице, следователи начали проверку, сообщает ГСУ СК региона.

«Из сообщения средств массовой информации следует, что воспитатели частного дошкольного учреждения забыли забрать с прогулки девочку. СМИ сообщают, что ребенок был обнаружен случайными прохожими, которые самостоятельно отвели ребенка в здание детского сада», – говорится на сайте ведомства.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку обстоятельствам инцидента, после будет принято процессуальное решение.

Телеканал РЕН-ТВ отмечает, что указанное дошкольное учреждение «славится в городе высокими ценами и проблемами с безопасностью». Детский сад расположен в метре от проезжей части и не огорожен забором.

В октябре следователи начали проверку видео, на котором зафиксировано, как дети в ярославском детсаду избивают девочку.