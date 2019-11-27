Стало известно местонахождение подозреваемого в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии

Подозреваемый в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, предположительно, находится в Турции, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Пока стрелявший в братьев Эльджаркиевых, непосредственно сам убийца, не задержан. Следствие предполагает, что он сначала выехал из Москвы в Грозный, а оттуда сумел перебраться в Турцию», – сообщил ТАСС, добавив, что основанием убийства можно считать кровную месть.

Он добавил, что определить личность одного из причастных к убийству, удалось установить с помощью камер наблюдения.

«Камеры наблюдения, система распознавания автономеров и передвижения транспорта «Поток» помогли вычислить машину, скрывшуюся с места убийства, и ее водителя Гелани Костоева. Именно Костоев и сдал Курейша Картоева, который, по его словам, стрелял в братьев Эльджаркиевых, и Ахмеда Арапиева, который добыл орудие убийства», – рассказал источник.

Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

Подразделение Эльджаркиева, в частности, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.

Напомним, ранее в среду решением Басманного районного суда Москвы были арестованы выходцы из Ингушетии Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, «обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 («Незаконное ношение оружия»)» по делу о причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.