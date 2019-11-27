Подозреваемые в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии арестованы в Москве

Решением Басманного районного суда Москвы арестованы обвиняемые в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что были арестованы выходцы из Ингушетии Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, «обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 («Незаконное ношение оружия»)», передает ТАСС.

По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Ибрагима Эльджаркиева.

Напомним, Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

Подразделение Эльджаркиева, в частности, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.