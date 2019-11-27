Составлен список «антипохмельных» продуктов

Кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогут организму быстро справиться с похмельем, заявили ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи.

Как пишет «Российская газета», ученые заявили, что причиной похмелья является превращение этанола в ацетальдегид, накапливающийся в организме. Чтобы разрушить и переварить его, нужны такие вещества, как алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ).

Ученые отмечают, что груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы повышают активность необходимых для борьбы с похмельем ферментов.

Исследователи категорически не рекомендуют употреблять кофе, способный даже продлить похмелье. Также не стоит употреблять молоко, зерновые культуры, включая овес, арахис, просо, кукурузу, а также специи, яйца и витамин С.

Напомним, в сентябре суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне признал похмелье болезнью, так как любая проблема со здоровьем является заболеванием.