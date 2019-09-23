Суд в Германии признал похмелье болезнью

Суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне признал похмелье болезнью, так как любая проблема со здоровьем является заболеванием.

Суд вынес это решение по иску против производителя продуктов, который, в том числе, выпускает «антипохмельные» напитки и порошки. Истец заявлял, что деятельность компании нарушает действующее законодательство.

Суд признал правоту истца. В решении отмечается, что к болезням относится любое, даже временное нарушение в работе организма, в том числе похмелье, симптомами которого являются головные боли, тошнота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

В суде подчеркнули, что обычные продукты питания и напитки не могут обозначаться как средства для лечения похмелья.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава рассказал, как избежать похмелья.