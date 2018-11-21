Главный нарколог России рассказал, как справиться с похмельем

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, как облегчить прием алкоголя в праздник и что поможет в борьбе с похмельем наутро.

У людей есть заблуждения, касающиеся методов снижения негативного влияния алкоголя, рассказал Брюн в интервью «Интерфаксу».

Одно их таких заблуждений – съесть ложку масла перед употреблением алкоголя, чтобы масло наслоилось на слизистую желудка и кишечника, и алкоголь не всасывался. Но, отметил он, примерно через полчаса, когда слизистая очистится, весь выпитый алкоголь всосется сразу, что может плохо кончиться.

Метод «выпить за час до праздника» также не работает: да, печень заранее выработает ферменты для переработки алкоголя, но их хватит только на первый прием, а потом они закончатся, и еще не переработанный алкоголь превратиться в ацетальдегид – яд.

По словам Брюна, единственный способ облегчить прием алкоголя – как можно дольше растягивать промежутки между приемами алкоголя, и пить дозами как можно меньше.

Также он рассказал о средствах, которые позволяют снять симптомы похмелья. В частности, рекомендуется есть кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный рассол, можно принять препараты янтарной кислоты.

Аспиринсодержащие препараты принимать не рекомендуется, так как желудок раздражен, и может появиться гастрит или кровотечение.

«Мы советуем, что бы ни происходило, не похмеляться алкоголем в принципе», – сказал он, объяснив это тем, кратковременное улучшение наступит, а потом плохое состояние вернется.

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