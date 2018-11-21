Главный нарколог России рассказал, как справиться с похмельем

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:44  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

Одна из самых громких интервенций в истории американской армии закончилась бесславноФото: Ron Sachs/DPA/ТАСС
Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, который займет от двух до трех месяцев. Этот указ уже назвали «историческим», а также «признанием провала США» в САР. Да, для Вашингтона это оформление поражения. Но, к сожалению, его поражение еще не победа России. Указ Трампа для нас скорее плохая новость, и вот почему.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр стал одной из самых громких фигур в сюжете вокруг публикации карточек КГБФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Под Рождество Латвия нашла себе развлечение. Страна смакует опубликованные «архивы КГБ», точнее, «карточки агентуры». Публика обнаружила, что агентурой КГБ являлась едва ли не вся латвийская элита советского времени, многие представители которой входят в элиту и до сих пор. Кто именно попал в эти списки – и насколько обоснованно? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
Обсуждение: 182 комментария

Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Путин исполняет желания детей

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Москва - 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...

      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сделан прогноз об итогах переговоров Путина и Лукашенко
          Россия предложила Европе перейти на евро в расчетах за нефть и газВ Крыму анонсировали запуск движения по первому участку «Тавриды»Роскачество назвало лучшее российское шампанскоеКиев упрекнули в отказе от признания Крыма украинским
          Массовую сборку машин Aurus организуют в ТатарстанеВ США оценили модернизацию вертолета Ми-28Главный нарколог России рассказал, как справиться с похмельемГол Овечкина стал лучшим в НХЛ в 2018 году
          Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на картуАвтокефалию для Украины Варфоломей «обменял на конфеты» ПорошенкоВ торговой палате США оценили возможность введения новых санкций против РоссииСуд в США обязал КНДР выплатить огромную сумму семье погибшего американца

          Главная тема


          Почему люди не забывают Доктора Лизу

          очевидное – невероятное


          На месте «падения метеорита» обнаружили аномалию

          «откровенная оценка»


          Генерал ВСУ объяснил «отказ» Запада поддерживать Украину

          «при любых обстоятельствах»


          Россия гарантировала поставки газа Европе и без соглашения с Украиной

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          зенитно-ракетный комплекс


          Китай сделал С-400 грандиозную рекламу

          энергосистема Украины


          Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

          протестное движение


          Андрей Манчук: Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?

          Главный нарколог России рассказал, как справиться с похмельем

             25 декабря 2018, 10:23
          Фото: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"/
          Киностудия «Мосфильм»
          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, как облегчить прием алкоголя в праздник и что поможет в борьбе с похмельем наутро.

          У людей есть заблуждения, касающиеся методов снижения негативного влияния алкоголя, рассказал Брюн в интервью «Интерфаксу».

          Одно их таких заблужденийсъесть ложку масла перед употреблением алкоголя, чтобы масло наслоилось на слизистую желудка и кишечника, и алкоголь не всасывался. Но, отметил он, примерно через полчаса, когда слизистая очистится, весь выпитый алкоголь всосется сразу, что может плохо кончиться.

          Метод «выпить за час до праздника» также не работает: да, печень заранее выработает ферменты для переработки алкоголя, но их хватит только на первый прием, а потом они закончатся, и еще не переработанный алкоголь превратиться в ацетальдегид – яд.

          По словам Брюна, единственный способ облегчить прием алкоголя – как можно дольше растягивать промежутки между приемами алкоголя, и пить дозами как можно меньше.

          Также он рассказал о средствах, которые позволяют снять симптомы похмелья. В частности, рекомендуется есть кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный рассол, можно принять препараты янтарной кислоты.

          Аспиринсодержащие препараты принимать не рекомендуется, так как желудок раздражен, и может появиться гастрит или кровотечение.

          «Мы советуем, что бы ни происходило, не похмеляться алкоголем в принципе», – сказал он, объяснив это тем, кратковременное улучшение наступит, а потом плохое состояние вернется.

          Ранее кандидат медицинских наук Вера Шастина рассказывала, как чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января после застолья с алкогольными напитками.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............