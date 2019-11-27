Остановлено движение на «серой» ветке метро Москвы

Движение поездов приостановлено на «серой» (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека на рельсы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Мужчина упал на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», передает РИА «Новости».

Движение поездов приостановлено от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Пражская».

Упавший на рельсы остался жив, его извлекли на платформу. В данный момент с ним работают медики.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в октябре человек погиб после падения на рельсы в метро Москвы.