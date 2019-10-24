Человек погиб после падения на рельсы в метро Москвы

Человек упал на рельсы и погиб на станции метро «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Источник сообщил, что «в 11.00 на станции «Отрадное» произошло падение человека на рельсы на первый путь в сторону центра», передает РИА «Новости».

Отмечается, что тело погибшего уже извлечено. В 11.15 движение поездов было восстановлено в штатном режиме.

Напомним, в сентябре человек упал на рельсы красной» ветки московского метро.