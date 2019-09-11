Человек упал на рельсы «красной» ветки московского метро

В движении поездов на Сокольнической линии московского метро от станции «Юго-Западная» до «Спортивной» произошел сбой из-за падения человека на пути, сообщили в столичном метрополитене.

«На Сокольнический линии нет движения поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр из-за падения пассажира», – передает РИА «Новости» сообщение метрополитена.

Там добавили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

9 июля упавшая на рельсы в московском метро девушка смогла выжить. 1 августа из-за падения человека на пути было остановлено движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.

Напомним, 7 августа на Арбатско-Покровской линии (синяя ветка, – прим. ВЗГЛЯД) московского метрополитена погиб человек.