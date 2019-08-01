Сбой в движении поездов произошел на «серой» ветке московского метро

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро движение восстанавливается после перерыва, вызванного падением пассажира на рельсы, сообщили в пресс-службе подземки.

Представитель метрополитена сообщил, что движение на участке между станциями «Пражская» и «Бульвар Дмитрия Донского» восстановлено, сбой продолжался около 40 минут передает «Интерфакс».

В столичном метрополитене ранее сообщили, что на пути на станции «Бульвар Дмитрия Донского» упал человек. Движение поездов было остановлено, о состоянии пострадавшего не сообщается.

Напомним, 23 июля движение поездов южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в сторону центра прерывалось из-за проверки одного из составов.