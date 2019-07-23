Названа причина сбоя движения на серой ветке московского метро

Движение поездов южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в сторону центра прерывалось утром во вторник. Пауза в движении возникла из-за проверки одного из составов.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки. Во время высадки следующие за ним поезда снизили скорость. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», – сообщили в пресс-службе метрополитена РИА «Новости».

Позже стало известно, что движение введено в график.

Ранее сообщалось, что при строительстве новых линий московского метро начали применять особую технологию, позволяющую уменьшить вибрацию и снизить уровень шума от поездов.