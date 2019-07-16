Найден способ снизить шум в московском метро

Особую технологию, позволяющую уменьшить вибрацию, а также снизить уровень шума от поездов в среднем с 80 до 72 децибел, применили при укладке путей 11 линий московского метро, сообщили в столичной мэрии.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, технологию LVT (Low Vibration Track – путь пониженной вибрации) применяют при строительстве новых станций и перегонных тоннелей подземки, а также при модернизации уже существующей инфраструктуры .

Такой путь отличается тем, что для него используют не шпалы, а бетонные блоки, которые укладывают на эластичные прокладки в специальных резиновых чехлах, а затем объединяют в одно целое с бетонным основанием пути.

«После модернизации инфраструктуры метро поезда следуют тише, и влияние вибрации на конструкции тоннелей снижается. Срок службы пути, уложенного с использованием виброгасящей технологии, составляет в среднем 40 лет до проведения капитального ремонта. Кроме того, он уменьшает затраты на свое содержание в среднем на 20 процентов», – рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Виброгасящие пути, уложенные по технологии LVT, есть на 40 станциях 11 линий метро. Увидеть, как выглядят инновационные пути, пассажиры могут, например, на станциях «Спартак», «Свиблово», «Библиотека имени Ленина», «Бауманская», «Петровско-Разумовская», «Ховрино».

До конца 2020 года благодаря новая технология будет применена также на станциях «Щукинская», «Отрадное», «Коломенская», «Бабушкинская», «Комсомольская» Сокольнической линии, «Курская» Кольцевой линии и «Киевская» Филевской линии.

Напомним, 3 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии Московского метрополитена.