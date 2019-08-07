В московском метро при падении под поезд погиб человек

На Арбатско-Покровской линии (синяя ветка, – прим. ВЗГЛЯД) московского метрополитена погиб человек.

Трагедия случилась в среду около 16.50 мск на станции «Первомайская», рассказал информированный источник «Интерфаксу».

Для извлечения тела погибшего потребовалось более 20 минут, данные о нем уточняются. Гибель пассажира подтвердили в пресс-службе полиции по Московскому метрополитену, отмечается, что он упал под поезд. Прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть.

9 июля упавшая на рельсы в московском метро девушка смогла выжить. 1 августа из-за падения человека на пути было остановлено движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.