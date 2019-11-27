Греф заявил о своей вине в утечке данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает себя виноватым в произошедшей утечке данных клиентов.

Глава Сбербанка заявил в ходе передачи «Открытый диалог с Германом Грефом», что «когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем», передает РБК.

«Я считаю, что это моя личная вина по одной простой причине, что я пользовался неправильной парадигмой. Мы строили защиту внешнюю, и мы ее построили, на мой взгляд, настолько эффективно, насколько ее можно построить», – сказал он.

Греф пояснил, что сотрудник, по вине которого произошел инцидент, готовил преступление три месяца. Он отметил, что был уверен – защититься от внутреннего предательства невозможно, и его парадигма выстраивалась из этого принципа.

Однако теперь глава Сбербанка пересмотрел политику безопасности.

Греф также подчеркнул, что не существуют систем, которые были бы на сто процентов защищены.

«Любая система, которая имеет дело с людьми, всегда подвержена рискам. Я думаю, что мы имеем самую защищенную систему в стране, и мы во много раз более защищенные, чем любая другая», – сказал он.

Напомним, в октябре стало известно об утечке данных о порядка 60 млн кредитных карт Сбербанка. В Сбербанке подтвердили, что расследуют утечку персональных данных клиентов, однако, по версии банка, она коснулась лишь 200 клиентов организации.

Позже полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого заподозрили в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков. После Сбербанк захотел расторгнуть договор с коллекторами.

При этом СМИ сообщали, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Так, на одном из теневых ресурсов 13 октября появились накопленные с 2015 года персональные данные клиентов кредитной организации на 1 млн строк.