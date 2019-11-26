На прохожего в Москве напали с ножом

В Москве трое неизвестных напали на прохожего с ножом и скрылись, полиция ввела в столице план «Перехват», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сегодня в 15.33 мск на номер «02» поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине на улице Шоссейная ½», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

По предварительным данным, несколько человек ранили ножом прохожего, а затем скрылись на автомобиле «Лада Приора». По словам источника в правоохранительных органах, пострадавший заявил, что злоумышленники были глухонемыми, однако не объяснил, почему тот так решил. Официального подтверждения информации об этом нет.

Ранее в Москве в парке «Лосиный остров» было найдено тело женщины, которой неизвестный нанес больше 10 ударов ножом.