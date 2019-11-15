Женщину зарезали в парке Лосиный остров в Москве

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в четверг вечером в парке Лосиный остров на востоке Москвы, рассказал в правоохранительных органах столицы.

«Тело 45-летней женщины, которой неизвестный нанес больше 10 ударов ножом, было найдено вечером 14 ноября в парке Лосиный остров», – рассказал источник РИА «Новости».

По данным столичного главка СК, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следствие выясняет обстоятельства преступления и ищет преступника.

Напомним, ранее в Москве в Воронцовском парке неизвестный начал приставать к женщине и ранил ножом ее мужа, позднее тот же человек напал на девушку, зарезав вступившегося за нее парня.