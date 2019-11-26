ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В пятерку лучших региональных управленческих практик с 18 по 24 ноября попали следующие проекты: «Увеличение поддержки семей с детьми», Ульяновская область, «Увеличение бюджетных мест для обучения педагогов», Костромская область, «Компенсация обучения в ординатуре», Алтайский край, «Мобильное приложение по контролю уборки снега», Московская область, «Переход на электронный рецепт», Белгородская область.

В Ульяновской области по поручению губернатора Сергея Морозова расширяются меры поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 года вступает в силу новый закон о поддержке многодетных семей, которые ведут строительство собственных частных домов. Выплаты по этой программе будут осуществляться несколькими способами: либо семьи смогут получить до 300 тыс. рублей на первоначальный взнос по кредиту для строительства жилого дома, либо предоставляется единовременная выплата в размере 700 тыс. рублей на компенсацию затрат по завершению строительства жилого дома после его регистрации. Второе новшество – для молодых семей, где мама не достигла возраста 25 лет, планируется ввести с 2020 года единовременную выплату при рождении первого ребенка в размере 100 тыс. рублей. Третье нововведение – в закон Ульяновской области о поддержке семьи при рождении тройняшек вносится изменение, по которому не нужно доказывать нуждаемость в улучшении жилищных условий.

«Решение демографических задач требует комплексных решений. Проект региональной поддержки в Ульяновской области хорош не только тем, что выделяются дополнительные средства в помощь семьям с детьми, но и тем, что к оказанию этой помощи подходят вариативно, опираясь на потребности семей. Особенно хочется отметить поддержку молодых семей с мамами, не достигшими 25 лет. Сегодня вопрос о первом ребенке стоит остро во многих регионах. Молодым людям, еще не имеющим опыта жизни с детьми и воспитания детей, бывает сложно решиться на этот шаг, и любые меры, снимающие беспокойство молодой семьи на этот счет, нужно приветствовать», – считает политконсультант Алена Август.

Увеличение бюджетных мест для обучения

По поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова в 2020 году Костромской госуниверситет начнет подготовку специалистов среднего звена для сферы образования. Выпускники девятых и одиннадцатых классов смогут получить специальности «преподавание в начальных классах», «дошкольное образование» и «физическая культура». Первый набор на программы среднего педагогического образования в госуниверситете составит 100 человек. Кроме того, в Галичском и Шарьинском педагогических колледжах на очную форму обучения будут приняты 175 студентов.

«Нехватка учителей сдерживает развитие региона, ухудшает качество человеческого капитала. Чем дольше длится ситуация, когда детей некому учить, тем больше накапливается ущерб для экономики и общества. Повышение гибкости системы образования в деле обучения новых кадров должно быть одной из ключевых задач для руководителей отрасли, которая славится своим консерватизмом. Руководитель региона, который обеспечит прорывные результаты в этом направлении, значительно улучшит свои собственные карьерные перспективы», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В Алтайском крае ординаторам компенсируют обучение за счет средств краевого бюджета. Практика будет реализована впервые благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко. 27 молодых медиков получат денежную компенсацию затрат на обучение в ординатуре в размере 150 тыс. за каждый год обучения. В 2019 году на эти цели из краевого бюджета выделили 4 млн рублей. Главные врачи медицинских учреждений края со всеми участниками программы заключат договор об оказании ординатору мер социальной поддержки в течение всего периода обучения. По условиям договора ординатор обязуется отработать три года в той организации, для которой его обучают.

«Медицинское образование имеет свою специфику. От момента поступления до выхода на самостоятельную практику для врача существуют дополнительные образовательные фильтры, стаж уже за пределами обучения в ВУЗе. Все это затратно и не всегда доступно для молодого специалиста, поскольку требует финансовых вложений. Финансовая поддержка со стороны власти для специалистов, проходящих ординатуру, позволит повысить квалификацию и качество образования врачей, а, кроме этого, позволит преодолеть дефицит кадров и специалистов в сфере здравоохранения», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Министерство благоустройства Московской области внедрило мобильное приложение, которое поможет контролировать работу дворников, убирающих снег. Правила использования приложения просты: в дни без снегопада дворник выходит на территорию и проверяет, требуется ли уборка и отсутствует ли наледь, фотографирует состояние двора, подтверждая, что двор чист. Если же работы нужны, то дворник делает фото, выполняет работу и фиксирует результат выполненной уборки. В дни снегопадов появляется задание на уборку. Задания создает муниципальный ЦУР, а дворник выходит на территорию, делает снимки до и после уборки, а результат отправляет в систему. Программа всегда проверяет выполненное задание. Если есть жалобы, то специалисту муниципального ЦУРа приходит уведомление, что по данному адресу имеется жалоба, притом что есть фото выполненного задания. В этом случае специалист перепроверяет, действительно ли убран двор. Приложение создано для контроля уборки снега, но поможет контролировать и ежедневное содержание дворовых территорий.

«Инициатива – пример организации общественного контроля за работой подрядных организаций (в данном случае – уборка дворов и придомовой территории). Она легко тиражируема, поскольку в том или ином виде большинство регионов имеют службы работы с отзывами и запросами граждан в электронном виде. Практика позволяет обеспечить высокий уровень контроля за состоянием дворовых территорий и пользуется поддержкой жителей, при условии оперативного реагирования на проблемы с уборкой. Затраты на инициативу не выходят за рамки бюджета на цифровизацию сервисов и госусулуг», – прокомментировал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Сервис «Электронный рецепт» стал доступен жителям Белгородской области. Электронный рецепт является современным аналогом обычного бумажного рецепта и юридически значим: пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приеме таблеток и записи к врачу. Операторы сервиса «Электронный рецепт» решили провести акцию. Чтобы принять в ней участие, нужно записаться к врачу в любую поликлинику Белгорода и попросить выписать не обычный, а электронный рецепт. За первую покупку по электронному рецепту можно получить 100 рублей, вне зависимости от стоимости купленных препаратов (подарок получит первая тысяча белгородцев).

«К электронным рецептам должна постепенно прийти вся российская медицина, а анахронизм с бумажками должен остаться в далеком прошлом. Уверена, что не только молодые, но и пожилые пациенты оценят удобство электронной документации», – считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.