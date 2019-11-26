ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Взгляд
26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
Разделы

Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
Перейти а раздел…

Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Германию шокировало ограбление на миллиард евро

Полиция поднята на уши, но обнаружить пропажу пока не удалосьФото: Matthias Rietschel/Reuters
Немецкая полиция сбилась с ног, второй день расследуя феерическое по наглости, изобретательности и стоимости похищенного ограбление. Из Дрезденской картинной галереи украдены драгоценности на общую сумму примерно в миллиард евро. Почему не сработала сигнализация, как это ограбление выглядит на фоне других подобных и смогут ли воры продать свою добычу? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
История с постом Гасана Гусейнова породила полемику, в которой поучаствовали многие. Свои обращения в защиту святости права на свободу любого слова опубликовали и некоторые сообщества, претендующие на представительство позиции академических кругов нашей страны. И в этой связи их представления об окружающем мире, отраженные в полемике, оказываются неожиданно любопытными. Подробности...

Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что потеряет российский спорт от решения ВАДА

    Белоруссию опять переименовали

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

      Перейти а раздел…

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          Сталкивались ли вы со случаями семейного насилия в своей семье?
          • Да, это происходит в моей нынешней семье

          • Да, это происходило в семье, где я воспитывался (-лась)

          • Никогда не сталкивался (-лась)

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Миллер назвал условия транзита газа через Украину
              В «Небесной сотне» нашли десятки не связанных с майданом умерших людейВ Чехии возбудили уголовные дела против экс-руководителей ЧССРХоркина призвала не паниковать из-за решения ВАДААмериканские исследователи измерили эффективность «русских троллей»
              Путин рассказал, как выбирал профессиюВ халяльной продукции на Урале обнаружили свининуВаршава заявила о желании польских пилотов летать на МиГ-29Германский эксперт сказал, почему среди немцев портится отношение к США
              Турчак: В ЕР поддерживают проект закона о профилактике домашнего насилияПоявилось видео испытаний F-16 против С-400 в ТурцииРоссияне рассказали, кого считают настоящим лидеромКим Кардашьян отказалась от селфи в бикини из-за «политического пробуждения»

              Главная тема


              Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР

              допинговый скандал


              МОК вступился за Олимпийский комитет России

              инструмент в переговорах


              В Киеве понадеялись на срыв запуска «Северного потока – 2» благодаря США

              человеческий фактор


              Виновником авиакатастрофы под Ростовом-на-Дону назвали «впавшего в ступор» пилота

              Видео

              новогодний чес


              Как наказать музыкантов за русофобию

              транзит газа


              Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

              алкоголизм и самоубийства


              Литва спивается и вымирает, но с превосходством смотрит на Россию

              «негативный образ»


              Как Швеция запугала русских

              эксклюзивное интервью


              Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              Когнитивный диссонанс


              Алексей Алешковский: Последняя инстанция инакомыслия

              Стойкий характер


              Анна Долгарева: Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Спорный законопроект


              Иван Соловьев: Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              на ваш взгляд


              Сталкивались ли вы со случаями семейного насилия в своей семье?

              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              26 ноября 2019, 17:54

              Версия для печати

              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

              Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В пятерку лучших региональных управленческих практик с 18 по 24 ноября попали следующие проекты: «Увеличение поддержки семей с детьми», Ульяновская область, «Увеличение бюджетных мест для обучения педагогов», Костромская область, «Компенсация обучения в ординатуре», Алтайский край, «Мобильное приложение по контролю уборки снега», Московская область, «Переход на электронный рецепт», Белгородская область.

              В Ульяновской области по поручению губернатора Сергея Морозова расширяются меры поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 года вступает в силу новый закон о поддержке многодетных семей, которые ведут строительство собственных частных домов. Выплаты по этой программе будут осуществляться несколькими способами: либо семьи смогут получить до 300 тыс. рублей на первоначальный взнос по кредиту для строительства жилого дома, либо предоставляется единовременная выплата в размере 700 тыс. рублей на компенсацию затрат по завершению строительства жилого дома после его регистрации. Второе новшество – для молодых семей, где мама не достигла возраста 25 лет, планируется ввести с 2020 года единовременную выплату при рождении первого ребенка в размере 100 тыс. рублей. Третье нововведение – в закон Ульяновской области о поддержке семьи при рождении тройняшек вносится изменение, по которому не нужно доказывать нуждаемость в улучшении жилищных условий.

              «Решение демографических задач требует комплексных решений. Проект региональной поддержки в Ульяновской области хорош не только тем, что  выделяются дополнительные средства в помощь семьям с детьми, но и тем, что к оказанию этой помощи подходят вариативно, опираясь на потребности семей. Особенно хочется отметить поддержку молодых семей с мамами, не достигшими 25 лет. Сегодня вопрос о первом ребенке стоит остро во многих регионах. Молодым людям, еще не имеющим опыта жизни с детьми и воспитания детей, бывает сложно решиться на этот шаг, и любые меры, снимающие беспокойство молодой семьи на этот счет, нужно приветствовать», – считает политконсультант Алена Август.

               Увеличение бюджетных мест для обучения

              По поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова в 2020 году Костромской госуниверситет начнет подготовку специалистов среднего звена для сферы образования. Выпускники девятых и одиннадцатых классов смогут получить специальности «преподавание в начальных классах», «дошкольное образование» и «физическая культура». Первый набор на программы среднего педагогического образования в госуниверситете составит 100 человек. Кроме того, в Галичском и Шарьинском педагогических колледжах на очную форму обучения будут приняты 175 студентов.

              «Нехватка учителей сдерживает развитие региона, ухудшает качество человеческого капитала. Чем дольше длится ситуация, когда детей некому учить, тем больше накапливается ущерб для экономики и общества. Повышение гибкости системы образования в деле обучения новых кадров должно быть одной из ключевых задач для руководителей отрасли, которая славится своим консерватизмом. Руководитель региона, который обеспечит прорывные результаты в этом направлении, значительно улучшит свои собственные карьерные перспективы», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              В Алтайском крае ординаторам компенсируют обучение за счет средств краевого бюджета. Практика будет реализована впервые благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко. 27 молодых медиков получат денежную компенсацию затрат на обучение в ординатуре в размере 150 тыс. за каждый год обучения. В 2019 году на эти цели из краевого бюджета выделили 4 млн рублей. Главные врачи медицинских учреждений края со всеми участниками программы заключат договор об оказании ординатору мер социальной поддержки в течение всего периода обучения. По условиям договора ординатор обязуется отработать три года в той организации, для которой его обучают.

              «Медицинское образование имеет свою специфику. От момента поступления до выхода на самостоятельную практику для врача существуют дополнительные образовательные фильтры, стаж уже за пределами обучения в ВУЗе. Все это затратно и не всегда доступно для молодого специалиста, поскольку требует финансовых вложений. Финансовая поддержка со стороны власти для специалистов, проходящих ординатуру, позволит повысить квалификацию и качество образования врачей, а, кроме этого, позволит преодолеть дефицит кадров и специалистов в сфере здравоохранения», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              Министерство благоустройства Московской области внедрило мобильное приложение, которое поможет контролировать работу дворников, убирающих снег. Правила использования приложения просты: в дни без снегопада дворник выходит на территорию и проверяет, требуется ли уборка и отсутствует ли наледь, фотографирует состояние двора, подтверждая, что двор чист. Если же работы нужны, то дворник делает фото, выполняет работу и фиксирует результат выполненной уборки. В дни снегопадов появляется задание на уборку. Задания создает муниципальный ЦУР, а дворник выходит на территорию, делает снимки до и после уборки, а результат отправляет в систему. Программа всегда проверяет выполненное задание. Если есть жалобы, то специалисту муниципального ЦУРа приходит уведомление, что по данному адресу имеется жалоба, притом что есть фото выполненного задания. В этом случае специалист перепроверяет, действительно ли убран двор. Приложение создано для контроля уборки снега, но поможет контролировать и ежедневное содержание дворовых территорий.

              «Инициатива – пример организации общественного контроля за работой подрядных организаций (в данном случае – уборка дворов и придомовой территории). Она легко тиражируема, поскольку в том или ином виде большинство регионов имеют службы работы с отзывами и запросами граждан в электронном виде. Практика позволяет обеспечить высокий уровень контроля за состоянием дворовых территорий и пользуется поддержкой жителей, при условии оперативного реагирования на проблемы с уборкой. Затраты на инициативу не выходят за рамки бюджета на цифровизацию сервисов и госусулуг», – прокомментировал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              Сервис «Электронный рецепт» стал доступен жителям Белгородской области. Электронный рецепт является современным аналогом обычного бумажного рецепта и юридически значим: пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приеме таблеток и записи к врачу. Операторы сервиса «Электронный рецепт» решили провести акцию. Чтобы принять в ней участие, нужно записаться к врачу в любую поликлинику Белгорода и попросить выписать не обычный, а электронный рецепт. За первую  покупку по электронному рецепту можно получить 100 рублей, вне зависимости от стоимости купленных препаратов (подарок получит первая тысяча белгородцев).

              «К электронным рецептам должна постепенно прийти вся российская медицина, а анахронизм с бумажками должен остаться в далеком прошлом. Уверена, что не только молодые, но и пожилые пациенты оценят удобство электронной документации», – считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............