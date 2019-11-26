В Морской спасательной службе Росморречфлота в Москве начались обыски

В здании Морской спасательной службе Росморречфлота в Москве начались обыски, пишут СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сейчас в Морской спасательной службе проводятся следственные действия, проводится выемка интересующих следствие документов», – рассказал собеседник ТАСС.

С чем именно связаны следственные действия, не сообщается.