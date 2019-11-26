Зоозащитник объяснил смысл маркировки домашних животных

Регистрация домашних животных поможет избежать многих проблем, но лучше всего для этого подойдет именно чип, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких.

До конца этого года Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет хозяев маркировать своих домашних животных клеймом или чипом. По мнению авторов проекта, это поможет в поиске животных, а также позволит отличить домашних питомцев от бродячих, привитых от непривитых.

«Маркировать животных в текущих условиях просто необходимо, в первую очередь для их безопасности. За границей уже давно практикуют такие законы, и это показывает хороший результат. Вероятно, это одна из самых долгожданных инициатив этого года», – говорит Корецких.

Чипирование вообще практически безболезненная процедура, замечает эксперт, это микрочип размером с рисовое зернышко, которое вводится под кожу животного и не доставляет никакого дискомфорта. Чего нельзя сказать о клеймировании – тату обычно ставят малышам животных, так как в детстве они менее чувствительны.

«Делать татуирование взрослому животному негуманно и несовременно – с ним не отправишься за границу, может стереться или размазаться в течение жизни, да и придется делать его под анестезией», – пояснил Корецких.

Эксперт отметил, что стоимость чипирования в настоящий момент сильно завышена, так как себестоимость самого чипа около 100 рублей. Эксперт предлагает снизить цены на данную процедуру хотя бы на первое время после вступления закона в силу, что подтолкнет владельцев к выбору этого варианта.

Ранее Минсельхоз сообщал, что регистрация домашних животных была успешно протестирована в Башкирии, Саратовской, Нижегородской, Ростовской областях и Санкт-Петербурге.