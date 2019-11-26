Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с Газпромом

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал противоречивые высказывания министра энергетики Украины Алексея Оржеля о контракте с Газпромом.

«Министр экономики Украины противоречив. То говорит, что подписание контракта с Газпромом «абсолютный приоритет для Украины». То настаивает на условиях, неприемлемых для России, и не хочет отказываться от исков к Газпрому. Пусть все же разберется, что важнее – иски или контракт», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью изданию «Экономическая правда» заявил, что заключение договора с Газпромом на газовый транзит является для Киева абсолютным приоритетом. По его словам, украинская сторона делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российским Газпромом. При этом точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр так и не назвал.

Накануне Оржель назвал «недопустимыми» предложенные Газпромом условия по транзиту, при этом он заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.

В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

Газета ВЗГЛЯД описывала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной, а также рассказывала о неожиданном шаге Киева навстречу Газпрому.

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