На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года, заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.

По словам украинского министра, «есть стопроцентный риск того, что будет прекращена транспортировка газа» через территорию Украины, сообщает РБК-Украина.

При этом, по словам чиновника, запасы газа в подземных хранилищах на Украине почти на треть превышают прошлогодние объемы, что позволит стране «полноценно выйти из отопительного сезона».

В то же время Оржель отметил, что в случае подписания нового контракта с Газпромом цена на газ на Украине достигнет исторического минимума, передает liga.net.

«Если мы подпишем с Газпромом договор на транспортировку газа, то принимая во внимание наши запасы газа и запасы, которые есть в европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторического минимума (цен на газ) уже этой зимой», – заявил министр.

Накануне Оржель назвал «недопустимыми» предложенные Газпромом условия по транзиту.

В тот же день президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.

Газета ВЗГЛЯД описывала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной, а также рассказывала о неожиданном шаге Киева навстречу Газпрому.

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