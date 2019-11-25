Министр энергетики Украины ответил на предложение Газпрома по транзиту газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал недопустимым предложенные Газпромом условия по транзиту газа.

«Недопустимыми являются условия, которые мы получили в прошлый понедельник от Газпрома об отказе от всех арбитражей и подписании контракта на год», – заявил Оржель, передает ТАСС.

Ранее «Нафтогаз» направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

На прошлой неделе Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины, однако Киев предложения Газпрома счел «неприемлемыми».