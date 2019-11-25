Олимпийский комитет России поставил ВФЛА ультиматум

Олимпийский комитет России порекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики безотлагательно реформировать структуру и обновить состав органов управления, иначе ВФЛА может быть исключена из ОКР, говорится в сообщении комитета.

Вопросы по поводу ситуации вокруг ВФЛА обсуждались на внеочередном заседании рабочей группы ОКР с участием временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко.

«Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», – приводятся слова президента ОКР Станислава Позднякова в сообщении на сайте комитета.

«По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами», – отмечается в сообщении.

Поздняков добавил, что ОКР может рассмотреть вопрос о членстве ВФЛА в организации, если эта рекомендация не будет учтена.

«Если эта рекомендация не будет принята во внимание, мы со своей стороны на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», – сказал Поздняков.

Президент ОКР добавил, что деятельность ВФЛА усугубила проблему угрозы исключения из состава международной федерации, а также свела на нет дипломатические усилия со стороны ОКР, а также дискредитирует весь российский спорт.

«К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к «делу Лысенко» привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации», – приводятся его слова в сообщении.



«Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения», – подчеркнул Поздняков.

Ранее Всероссийской федерации легкой атлетики пригрозили полным исключением из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). ИААФ также приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Президент организации Дмитрий Шляхтин подал в отставку.