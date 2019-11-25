Губерниев: Сезон покажет, как относиться к скандалу вокруг женского биатлона

Сезон покажет, как отразится непоследовательность руководства Союза биатлонистов России при выборе членов женской сборной на результатах, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Российская биатлонистка Наталья Сорокина заявила, что раз региональные спортсменки, показывающие высокие результаты, не попадают на Кубок мира, женскую сборную страны лучше разогнать и провести честный отбор. Ранее руководство СБР несколько раз меняло свои решения при выборе членов женской сборной.

«Я не могу к этому никак относиться, потому что сезон покажет. Поэтому сейчас это только сотрясание воздуха. Спортсменки не выполнили критерии отбора: есть сильные спортсмены, а есть слабые. Поэтому все в порядке», – сказал Губерниев.

Ранее глава СБР Владимир Драчев объяснил, почему в сборную на этапы Кубка IBU не попали спортсменки, которые должны были пройти по критериям.

Кубок мира по биатлону начнется 30 ноября этапом в шведском Эстерсунде.