Российская биатлонистка предложила разогнать женскую сборную

Призер чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина заявила, что женскую сборную России было бы лучше разогнать, сообщили СМИ.

По словам биатлонистки, такое решение позволит провести более честный отбор в основой состав национальной команды.

«Регионы готовили своих спортсменок и надеялись на то, что они войдут в состав (речь об Ирине Старых и Екатерине Глазыриной). А тут им говорят, что они не попадают на Кубок мира. Лучше тогда уж совсем разогнать женскую команду. Пусть все по регионам тренируются, а потом решают кому ехать», – передает Sport24 заявление Сорокиной, сделанное в программе «Фетисов».

Напомним, в октябре уроженка Великого Устюга Екатерина Аввакумова, которая до 2017 года выступала за сборную России, решила продолжить карьеру в национальной команде Сербии.