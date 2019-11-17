Глава Союза биатлонистов России объяснил спорный набор в сборную

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал набор в сборную, который вызвал споры в СБР.

Драчев объяснил, почему Екатерина Глазырина не включена в сборную на этапы Кубка IBU, хотя должна была пройти по критериям, передает РИА «Новости».

По его словам, спортсменка не проходила централизованную подготовку с командой, а «тренировалась в другом месте и приехала только на отбор», то есть нарушила «прописанные условия».

Кроме того, у Глазыриной есть два предупреждения в системе ADAMS за пропуски допинг-тестов.

«Декабрь мы с ней пропустим, а дальше посмотрим по обстановке», – сказал глава СБР.

Драчев заявил, что не желает «опять наступать на грабли» и повторять историю с Маргаритой Васильевой, которая после трех предупреждений была дисквалифицирована на 18 месяцев.

В субботу был озвучен список биатлонистов, которые начнут подготовку к предстоящим соревнованиям. В состав сборной не попали некоторые спортсмены, соответствующие критериям отбора.

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что Драчев «единолично и неправомерно изменил» критерии, «включив в состав людей, которых там быть не должно».