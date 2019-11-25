Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о жизни после освобождения

Сергей Семенов, осужденный в 2016 году за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, досрочно вышел на свободу, переехал в Самару и занялся правозащитной деятельностью. Молодой человек по-прежнему считает приговор несправедливым.

Сейчас Семенов живет в Самаре, куда переехал из родного Ульяновска после освобождения в январе 2018 года. Он отсидел менее двух лет, восемь месяцев из которых провел под домашним арестом. Изначально молодого человека осудили на восемь лет и три месяца колонии строгого режима, однако затем приговор смягчили.

Сергей рассказал, что после освобождения хотел, чтобы его оставили в покое, так как благодаря множеству телепрограмм с его участием, многие узнавали его на улицах.

«Первое время я был совсем не адаптирован, хотя сидел не десять, не 13 лет, а год. Но с учетом восьми месяцев домашнего ареста практически два года у меня не было обычной жизни. Хотелось элементарного: посидеть дома, телевизор посмотреть, поспать. А тут на меня все обрушилось: Instagram, подписчики, куча левых страниц со мной. Люди узнавали меня, подходили на улице – для меня это дико было», – рассказал Семенов «RT».

Он отметил, что столкнулся с проблемой в поиске работы, так как многие работодатели отказывались нанимать сотрудника с судимостью.

«Было где-то пять собеседований, на которых мне отказали из-за судимости. Я не скрывал, что судим. Некоторые говорили: «Да, мы тебя знаем, мы на твоей стороне, но есть регламент, по которому в нашу компанию нельзя людям с судимостью». В конечном итоге (жить-то на что-то надо) я начал работать в такси», – добавил Семенов.

Сейчас работа его устраивает, в свободное время молодой человек решил помогать людям, которые подобно ему считают, что были осуждены несправедливо и испытывают трудности в связи с этим.

«Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной – это не просто так. Почти невероятно, что меня вот так вот: раз – и отпустили спустя год. Теперь есть чувство, что мне помогли и мне надо что-то сделать в ответ», – пояснил он.

Над проектом Семенов работает вместе с адвокатом Сергеем Хальченко. Они намерены распространять подобные истории от людей, которые, по их мнению, были несправедливо осуждены по разным уголовным статьям, а также оказывать им правовую поддержку.

«У нас два направления: правовое и собственно информационное. Надо, чтобы историю заметили, тогда есть шанс, что что-то изменится. Иногда мы пытаемся связаться с телевизионщиками, но они не всегда берутся за истории, все-таки на телевидении важно устроить столкновение двух сторон, сделать шоу. При этом в большинстве случаев одна сторона как раз готова все рассказать, а другая боится или стесняется», – подчеркнул Семенов.

В 2016 году разгорелся скандал вокруг ситуации с изнасилованием, о котором 16-летняя Диана Шурыгина рассказала на одном из телешоу. По словам девушки, над ней надругался Семенов во время вечеринки.

Осужденный Сергей Семенов вышел по УДО в январе 2018 года, хотя изначально его приговорили к восьми годам колонии, молодой человек заявил, что больше никогда не хочет видеть Шурыгину.