Генконсул Японии на Сахалине высказался о русской водке

Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно рассказал, как относится к обычаю россиян говорить тосты и пить водку при знакомстве.

«В России много теплых традиций. В особенности обычай пить водку, говоря тосты, является великолепной традицией, основанной на понимании человеческого ума, которая позволяет подружиться с людьми, с которыми ты познакомился только что», – приводит его слова РИА «Новости».

Дипломат отметил, что иностранцам нелегко идти нога в ногу с этой традицией.

«Поскольку мой возраст уже дает о себе знать, я бы хотел наслаждаться этой традицией осторожно. Надеюсь на понимание», – признался консул.

Кадзухиро Куно также заявил, что Россия и Япония заинтересованы друг в друге. По его словам, есть немалый потенциал роста интереса к Японии у русских и к России у японцев. «Я бы хотел углубить взаимный интерес наших народов по мере моих скромных сил», – поделился планами дипломат.

«С географической точки зрения Россия и Япония противоположны. Однако считаю, что наши страны объединяет хорошо образованные человеческие ресурсы с тягой к знаниям», – отметил дипломат.

По его словам, уникальность России заключается в ее площади. «Это страна с огромной территорией, которая с запада на восток раскинулась примерно на половину земного шара, а с севера на юг – примерно на половину северного полушария. Такую большую Россию объединяет красивый русский язык», – сказал глава островного подразделения МИД Японии.

«Россия является многонациональным обществом, но, основываясь на русском языке, который распространен в каждом уголке ее необъятной территории, формируется уникальное общество и культура, отличающие ее от других стран мира», – подчеркнул он.

В начале ноября издание The Asahi Shimbun написало, что японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новых претензиях Японии к России.

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