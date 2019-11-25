Роскосмос анонсировал запуск метановой ракеты в 2025 году

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25 ноября, понедельник | Последнее обновление — 09:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Трассу Москва – Казань захотели продлить до Владивостока
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Последняя инстанция инакомыслия
Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
Пришло время нового миссионерства
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите
Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Tesla представила футуристический пикап Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 годаПодробности...
В Москве запустили МЦД
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
Проект нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
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