Роскосмос анонсировал запуск метановой ракеты в 2025 году

Первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«При выделении необходимых денег создать летный вариант ракеты на метане можно будет к концу 2024 года, а первый старт выполнить в 2025 году», – передает ТАСС слова Блошенко.

Он добавил, что к настоящему моменту РКЦ «Прогресс» проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов.

«Теперь нужно делать полноценный эскизный проект. Его мы планируем закончить к концу следующего года», – уточнил он.

По словам Блошенко, новая ракета получит тандемную схему – один блок на первой ступени, один на второй, то есть по компоновке будет внешне похожа на «Зенит». Под этот проект планируется ускорить работы в КБ химавтоматики по метановому двигателю. На первой ступени нового носителя планируется использовать двигатель РД-0169, на второй – его же, но с высотным соплом.

Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у «Союза-2», а грузоподъемность – до 10 тонн на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный. Ракета получит головной обтекатель до 5 метров в диаметре.

Новый носитель будет разрабатываться под конкретную предельную цену пуска.

«Мы хотим изначально в техническом задании прописать стоимость пусковой услуги. Она должна быть конкурентоспособной. Причем не на момент принятия решения о постановке работ, а по состоянию на момент ее первого пуска», – сказал Блошенко.

Напомним, в конце сентября воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) победило в конкурсе Роскосмоса на разработку опытного образца маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) нового поколения, работающего на метане. Сумма контракта составит 765,78 млн рублей.

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