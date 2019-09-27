Метановый ракетный двигатель за 765 млн рублей решили создать в России

Воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) победило в конкурсе Роскосмоса на разработку опытного образца маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) нового поколения, работающего на метане, следует из информации на сайте госзакупок.

«Сроки завершения работы: начало – с даты заключения государственного контракта, окончание – 15 ноября 2021 года», – передает ТАСС условия конкурса. При этом сумма контракта составит 765,78 млн рублей.

Воронежское предприятие должно разработать опытный образец маршевого ракетного двигателя на кислородно-углеводородном топливе с системой диагностики и аварийной защиты и базовые элементы маршевых двигательных установок перспективных средств выведения.

Кроме того, КБХА необходимо провести автономные испытания отдельных узлов и агрегатов опытного образца двигателя.

Согласно техзаданию, масса двигателя нового поколения должна составлять не более 2 тыс. 200 килограммов.

«Используемые компоненты топлива и газы: окислитель - кислород жидкий технический, горючее – газ горючий природный сжиженный (допускается применение сжиженного природного газа с объемным содержанием метана не менее 96%)», – говорится в документах.

Напомним, ранее сообщалось, что воронежское «Конструкторское бюро химавтоматики» (входит в НПО «Энергомаш») разработало эскизный проект и техпредложение на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн.

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