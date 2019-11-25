В РАН захотели заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М»

Физический институт РАН (ФИАН) рассчитывает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») не на ракете-носителе «Ангара-А5М», а на более грузоподъемной «Ангаре-А5В», сообщила замдиректора института Лариса Лихачева.

«Нас очень беспокоит вопрос со средством выведения. Роскосмос сообщил нам, что это будет ракета «Ангара-А5М». Но мы бы хотели «Ангару-А5В», потому что она не только с кислородно-водородным двигателем, но и еще с большим головным обтекателем. Она выводит такое количество полезного груза, которого хватит для нас с запасом. И такая вероятность есть», – сказала Лихачева, передает РИА «Новости».

По ее словам, в случае предоставления «Ангары-А5М» ученым «придется ужиматься и бороться за каждые 100 грамм массы обсерватории «Спектр-М».

Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы «Навигатор-М», разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска «Миллиметрон» отправится на рабочую орбиту – в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 млн километров от нашей планеты.

Напомним, что первый пуск ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный намечается в конце 2024 года, а первый пуск ракеты «Ангара-А5В» с Восточного – в 2026-2027 годах.

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