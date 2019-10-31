Рогозин назвал сроки испытаний «водородной» ракеты «Ангара»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах.

Отмечается, что «Ангара-А5В» по грузоподъемности будет значительно превосходить другую модификацию этой ракеты – «А5М». Так, существенно на низкую околоземную орбиту можно будет вывести 37,5 тонн полезной нагрузки вместо 27,7.

«Водородной будет третья ступень «Ангары-А5В», создание которой мы планируем на рубеже 26-27-го годов и начало ее летных испытаний с космодрома Восточный», – приводит РИА «Новости» слова Рогозина в ходе заседания Российской академии космонавтики имени Циолковского.

Ранее сообщалось, что пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесен на 2020 год.