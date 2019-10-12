Пуск тяжелой «Ангары» перенесен на 2020 год

Испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоится не в 2019, а в 2020 году, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

Старт с космодрома Плесецк запланирован на первую половину 2020 года. До конца 2019 года подготовить ракету к пуску не успеют, сообщил источник. В 2020 году теперь ожидается два запуска тяжелой «Ангары». Если первый из них будет успешным, то на следующей ракете в космос собираются вывести спутник связи серии «Экспресс».

Это уже пятый перенос пуска «Ангары», передает РИА «Новости».

Напомним, в 2014 году состоялись запуски тяжелой и легкой «Ангары». Оба старта прошли с макетами полезной нагрузки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о проблемах Центр им. Хруничева, который разрабатывает ракеты «Ангара».

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