Российские медики прибыли на север Сирии для помощи местному населению

На базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения для оказания помощи местному населению, туда же доставили оборудование, лекарства, перевязочные материалы.

Первый пункт врачебной помощи развернули через три часа после прибытия. В кабинете есть препараты и оборудование на все случаи жизни, в том числе телемедицинский прибор, к которому можно подключить рентген, аппарат УЗИ и через спутник в режиме реального времени собирать консилиумы со специалистами из России. В медпункте пока работают терапевт, хирург, травматолог и переводчик, передает ТАСС.

По словам хирурга Сергея Пономарева, должной медицинской помощи у местных жителей нет уже давно. «Хронические заболевания запущены, острые тоже, мы готовы работать здесь до упора. Через некоторое время прибудет медицинский отряд в полном составе. Порядка 100 человек в день, я думаю, мы вполне сможем принимать», – сказал Пономарев.

Начальник травматологического отделения Камалдин Исаев рассказал, что в основном диагностируются артрозы, остеохондроз поясничного отдела позвоночника. «На самом деле идет поток людей, которым мы оказываем медицинскую помощь. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что мы здесь нужны и приехали не зря», – подчеркнул он.

Пока врачи оказывают медицинскую помощь, военные на улице организовали пункт выдачи гуманитарной помощи и раздают продуктовые наборы. «Спасибо большое России! Меня только что принял врач, и вот теперь дали продуктов для семьи. И даже лекарство, совсем бесплатно!» – говорит местный житель Халид Омар.

Через несколько дней к медикам прибудет подкрепление: еще несколько специалистов и машины с оборудованием и медикаментами. По словам врачей, тогда можно будет отправиться по окрестных деревням помогать тем, кто сам не может приехать.

Напомним, в середине ноября российская военная полиция взяла под охрану аэродром и бывшую базу ВС США в Кобани на севере Сирии. Позднее военная полиция Вооруженных сил России расширила зону патрулирования на севере Сирии.

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