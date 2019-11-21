Российская военная полиция расширила зону патрулирования на севере Сирии

Военная полиция Вооруженных сил России расширила зону патрулирования на севере Сирии, в зону ответственности военных полицейских вошла оставленная американцами база Сиррин к югу от города Кобани, сообщил российский офицер Сафар Сафаров.

«С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю... Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток», – приводит слова Сафарова ТАСС.

Одна из контрольных точек – бывшая авиабаза США Сиррин. Американцы ушли отсюда совсем недавно: оставили даже работающий генератор, мебель и оргтехнику. Комендант аэродрома заявил, что в настоящее время продолжаются инженерные работы и обустройство территории для личного состава.

«Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники. Планируем разместить здесь дополнительно людей по указанию старшего командования», – сказал он.

На аэродроме сохранилась взлетно-посадочная полоса длиной 2 километра, где теперь базируются вертолеты ВКС России. Планируется, что отсюда они будут вылетать на воздушное патрулирование северных районов Сирии. Кроме того, при необходимости на базе будет развернута авиационная комендатура. Летчикам выделили на базе отдельное здание.

На прошлой неделе российская военная полиция заняла бывшую базу ВС США в Кобани. Кроме того, в аэропорт Эль-Камышлы на севере Сирии перебросили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» для прикрытия российских боевых вертолетов, перебазированных с авиабазы Хмеймим.

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