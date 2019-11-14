Комплексы «Панцирь-С» перебросили на север Сирии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» разместили в аэропорту Эль-Камышлы на севере Сирии, где теперь базируются несколько боевых вертолетов с российской базы в Хмеймиме.

«Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический – с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка», – сообщает телеканал ВС России «Звезда».

Отмечается, что с земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь». Место посадки оцепили военные полицейские.

В начале ноября на северо-востоке сирийского города Камышлы начал работу третий совместный российско-турецкий патруль.

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